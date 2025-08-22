Les collines de Dracy Dracy Yonne
Les collines de Dracy Grande Rue 89130 Dracy Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Randonnée balisée N°106. Au pays des fruitiers, balade de vaux en collines. Chemins creux, sources, points de vue et patrimoine bâti agrémentent cette sortie.
Signposted walk N°106. In the land of fruit trees, a stroll from valley to hill. Sunken paths, springs, viewpoints and built heritage enhance this outing.
Markierte Wanderung N°106. Im Land der Obstbäume, Wanderung von Vaux zu Hügeln. Hohlwege, Quellen, Aussichtspunkte und Baukultur schmücken diese Wanderung.
Cammino segnalato N°106. Nella terra degli alberi da frutto, una passeggiata tra valli e colline. Sentieri sommersi, sorgenti, punti panoramici e patrimonio edilizio fanno parte di questa escursione.
Paseo señalizado N°106. En la tierra de los árboles frutales, un paseo por valles y colinas. Senderos hundidos, fuentes, miradores y patrimonio construido forman parte de este paseo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data