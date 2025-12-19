Fête de la Pomme, Dracy
Fête de la Pomme, Dracy dimanche 11 octobre 2026.
Fête de la Pomme
Centre ville Dracy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Marché Artisanal et de Terroir, visite du pressoir et du verger conservatoire, exposition de pommes, pressage de jus, ateliers artistiques, poney, espace enfants . Participation du train touristique de Toucy. Restauration et buvette sur place. .
Centre ville Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 88 11 associationdesamisdesecoles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Pomme
L’événement Fête de la Pomme Dracy a été mis à jour le 2025-12-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !