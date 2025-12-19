Fête de la Pomme

Centre ville Dracy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Marché Artisanal et de Terroir, visite du pressoir et du verger conservatoire, exposition de pommes, pressage de jus, ateliers artistiques, poney, espace enfants . Participation du train touristique de Toucy. Restauration et buvette sur place. .

Centre ville Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 88 11 associationdesamisdesecoles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Pomme

L’événement Fête de la Pomme Dracy a été mis à jour le 2025-12-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !