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Bourse aux livres et vinyles Salle des fêtes et parking Dracy

Bourse aux livres et vinyles Salle des fêtes et parking Dracy

Bourse aux livres et vinyles Salle des fêtes et parking Dracy dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes et parking

Adresse : Grande rue

Ville : 89130 Dracy

Département : Yonne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Dracy

Bourse aux livres et vinyles

Salle des fêtes et parking Grande rue Dracy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Bourse aux livres, vinyles, CD, DVD
Les bénéfices permettront l’aménagement d’une bibliothèque pour le village.
Restauration et buvette sur place.   .

Salle des fêtes et parking Grande rue Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   fannie89000@gmail.com

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English : Bourse aux livres et vinyles

L’événement Bourse aux livres et vinyles Dracy a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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