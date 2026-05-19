Bourse aux livres et vinyles Salle des fêtes et parking Dracy

Dracy

Bourse aux livres et vinyles

Salle des fêtes et parking Grande rue Dracy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Bourse aux livres, vinyles, CD, DVD

Les bénéfices permettront l’aménagement d’une bibliothèque pour le village.

Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes et parking Grande rue Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fannie89000@gmail.com

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English : Bourse aux livres et vinyles

L’événement Bourse aux livres et vinyles Dracy a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)