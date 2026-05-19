Bourse aux livres et vinyles Salle des fêtes et parking Dracy
Bourse aux livres et vinyles Salle des fêtes et parking Dracy dimanche 12 juillet 2026.
Dracy
Bourse aux livres et vinyles
Salle des fêtes et parking Grande rue Dracy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Bourse aux livres, vinyles, CD, DVD
Les bénéfices permettront l’aménagement d’une bibliothèque pour le village.
Restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes et parking Grande rue Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fannie89000@gmail.com
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English : Bourse aux livres et vinyles
L’événement Bourse aux livres et vinyles Dracy a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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