Soirée Claire #2 Lieu-dit La Métairie des Champs Dracy

Dracy

Soirée Claire #2

Lieu-dit La Métairie des Champs Auditorium Louis Schneider Dracy Yonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le label Eaux Sombres présente Soirée Claire #2

Nous vous invitons à découvrir un lieu magique perché dans les hauteurs de Dracy pour une soirée musicale acoustique.

Samedi 13 juin 19h 23h

Métairie des Champs Auditorium Louis Schneider à Dracy

Concerts

19h Marie-Hélène Hubaut & Jean-Marc Ladet piano et violon

19h30 David Michelet & Romain Audoynaud guitare et poésie

21h00 Anouck Genthon violon

21h30 Delphine Dora piano et voix improvisée

Bar et restauration sur place

Espèces et CB sur place.

Marie-Hélène Hubaut & Jean-Marc Ladet piano et violon

Installés tous deux à Egleny, la pianiste Marie-Hélène Hubaut et le violoniste Jean-Marc Ladet ont pour habitude de se rencontrer pour jouer et redécouvrir ensemble des répertoires variés. Pour cette soirée, ils nous entraîneront du siècle romantique aux expérimentations du milieu du 20ème siècle. Au programme, Arvò Part Spiegel im Spiegel (1978), John Cage 6 mélodies pour Violon et Piano (1950) et Robert Schumann Adagio et Allegro (1849) pour Alto et Piano.

David Michelet & Romain Audoynaud guitare et poésie

David Michelet, guitariste et compositeur, présente Ombre Portée son premier album solo, à paraître à la rentrée prochaine sur Eaux Sombres. Un album ample et incisif, porté par une écriture éclectique, inspirée du flamenco, du classique et de la musique contemporaine. Romain Audoynaud le rejoindra pour interpréter quelques titres du futur album de AUDOYNAUD écrit en collaboration avec David.

Anouck Genthon violon

az?l, nouvelle création solo de la violoniste Anouck Genthon, est issue d’une recherche ethnomusicologique au Niger sur la musique touarègue. Inspirée par l’anzad, vièle monocorde, la pièce retrace un processus d’imprégnation et de filiation sonore. À partir d’archives personnelles, elle transforme cette mémoire en une forme musicale contemporaine, intime et sensible.

https://anouckgenthon.com/

https://sbire.bandcamp.com/album/a-l

Delphine Dora piano et voix improvisée

Pianiste et improvisatrice française, Delphine Dora occupe une place singulière sur la scène avant-folk européenne, avec une pratique en constante métamorphose, à la croisée du minimalisme, du folk, de l’improvisation et des musiques électroacoustiques.

Formée au piano classique puis autodidacte, elle développe une approche intuitive mêlant piano, voix, orgue, synthétiseurs et field recordings.

Son univers, nourri d’une quarantaine d’albums solo et de nombreuses collaborations, traverse langues (français, anglais, allemand, russe, langues imaginaires) et différents genres musicaux.

À la croisée de Satie, Debussy, des minimalistes américains et de figures comme Meredith Monk, Nico ou Brigitte Fontaine, son travail explore des états d’écoute et de suspension du temps.

Chaque performance se construit dans l’instant, façonnée par le lieu et l’écoute. Pour la soirée Claire , elle présentera un set improvisé au piano à queue et à la voix.

https://delphinedora.bandcamp.com/

Pour accompagner ce bon moment, une restauration et un bar avec des produits locaux vous seront proposés. .

Lieu-dit La Métairie des Champs Auditorium Louis Schneider Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 46 74 68 production@eauxsombres.com

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English : Soirée Claire #2

L’événement Soirée Claire #2 Dracy a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !