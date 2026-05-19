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Marché d’artisans et de producteurs Dracy

Marché d’artisans et de producteurs Dracy dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Grande rue

Ville : 89130 Dracy

Département : Yonne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Dracy

Marché d’artisans et de producteurs

Grande rue Dracy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Grand marché d’artisans, de créateurs et de producteurs locaux.
Restauration et buvette sur place.   .

Grande rue Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   fannie89000@gmail.com

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English : Marché d’artisans et de producteurs

L’événement Marché d’artisans et de producteurs Dracy a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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