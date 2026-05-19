Marché d’artisans et de producteurs Dracy
Marché d’artisans et de producteurs Dracy dimanche 12 juillet 2026.
Dracy
Marché d’artisans et de producteurs
Grande rue Dracy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Grand marché d’artisans, de créateurs et de producteurs locaux.
Restauration et buvette sur place. .
Grande rue Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fannie89000@gmail.com
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English : Marché d’artisans et de producteurs
L’événement Marché d’artisans et de producteurs Dracy a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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