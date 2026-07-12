Scène ouverte à Dracy Dracy Dracy
samedi 8 août 2026 · Dracy
Informations pratiques
Dracy
Scène ouverte à Dracy
Dracy 2 Grande Dracy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Scène ouverte à Dracy, le samedi 8 août à partir de 18h00.
Ouvert aux amateurs et professionnels qui veulent venir offrir un morceau,
pour le plaisir des yeux et des oreilles, chanteurs, musiciens, groupes, venez partager avec nous votre passion dans un moment convivial.
Réservation obligatoire au 06.46.14.06.32. .
Dracy 2 Grande Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.dracy@orange.fr
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English : Scène ouverte à Dracy
L’événement Scène ouverte à Dracy Dracy a été mis à jour le 2026-07-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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