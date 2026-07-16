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AGENDA · Dracy

Fête de la Saint-Étienne Rue du Château Dracy

samedi 1 août 2026 · Rue du Château · Dracy

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Parc du château
Ville
89130 Dracy
Département
Yonne
Tarif

Dracy

Fête de la Saint-Étienne

Rue du Château Parc du château Dracy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02

Week-end de folie organisé par le comité des fêtes de Dracy-sur-Ouanne, venez fêter la Saint-Étienne le 1 et 2 août.
Les festivités commenceront samedi à 14h dans le parc du château avec les jeux inter villages.
A 18h une messe sera célébrée, suivie du verre de l’amitié.
DJ FAB sera aux platines toute la soirée.
Restauration sur place
A 22h retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice à 23 h.
Le week-end continue DIMANCHE avec le vide grenier .   .

Rue du Château Parc du château Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 88 11  benoitvanlauwe@hotmail.fr

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English : Fête de la Saint-Étienne

L’événement Fête de la Saint-Étienne Dracy a été mis à jour le 2026-07-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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