Visites guidées des extérieurs du château de Dracy-sur-Ouanne, Château de Dracy-sur-Ouanne, Dracy

Informations pratiques

Visites guidées des extérieurs du château de Dracy-sur-Ouanne Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Dracy-sur-Ouanne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez aux visites guidées du site et des éléments inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Château de Dracy-sur-Ouanne 2 rue du Château, 89130 Dracy Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté L’actuel château aurait été construit entre 1733 et 1735 pour Nicolas Petit, dans le style classique (brique et crépi), en remplacement du château antérieur. Le château est Inscrit au titre de l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Visites guidées du site et des éléments inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

© H. Debrabois