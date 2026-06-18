Fête de la pomme Place du village Dracy dimanche 11 octobre 2026.

Dracy

Fête de la pomme

Place du village 2 Grande Dracy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

La traditionnelle fête de la pomme se déroulera à Dracy-Sur-Ouanne le dimanche 11 octobre 2026. Allez-y par le train, c’est plus amusant. La pomme dans tous ses états, restauration, boissons fraîches ou chaudes sur place. Plusieurs navettes dans la journée. .

Place du village 2 Grande Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.dracy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la pomme

L’événement Fête de la pomme Dracy a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !