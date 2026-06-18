Fête de la pomme Place du village Dracy
Fête de la pomme Place du village Dracy dimanche 11 octobre 2026.
Dracy
Fête de la pomme
Place du village 2 Grande Dracy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
La traditionnelle fête de la pomme se déroulera à Dracy-Sur-Ouanne le dimanche 11 octobre 2026. Allez-y par le train, c’est plus amusant. La pomme dans tous ses états, restauration, boissons fraîches ou chaudes sur place. Plusieurs navettes dans la journée. .
Place du village 2 Grande Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.dracy@orange.fr
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English : Fête de la pomme
L’événement Fête de la pomme Dracy a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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