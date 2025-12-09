Les coteaux de Rosemont Besançon Doubs

Les coteaux de Rosemont A pieds Difficile

Les coteaux de Rosemont Chemin de Chamuse 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Autrefois dominé par la vigne sur son versant Sud, le paysage de la colline de Rosemont offre aujourd’hui une palette de milieux particulièrement variés.

English :

Once dominated by vines on its southern slopes, the Rosemont hill landscape today offers a particularly varied range of environments.

Deutsch :

Die Landschaft des Rosemont-Hügels, die früher an ihrem Südhang von Weinbergen dominiert wurde, bietet heute eine Palette besonders vielfältiger Lebensräume.

Italiano :

Un tempo dominato dalle vigne sulle sue pendici meridionali, il paesaggio di Rosemont Hill offre oggi una gamma particolarmente varia di ambienti.

Español :

Antaño dominado por las viñas en sus laderas meridionales, el paisaje de Rosemont Hill ofrece hoy una gama de ambientes particularmente variada.

