Les coteaux des Barteaux et les îles PR n°55 Saint-Germain-des-Fossés Allier

Les coteaux des Barteaux et les îles PR n°55 Face au Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés 03260 Saint-Germain-des-Fossés Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du Prieuré, ce parcours sans difficulté vous guide au dehors de la ville, là où la nature vous attend.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Les coteaux des Barteaux et les îles PR n°55

Leaving from the Priory, this easy route takes you out of the city, where nature awaits.

Deutsch : Les coteaux des Barteaux et les îles PR n°55

Ausgehend vom Priorat führt Sie diese unschwierige Strecke aus der Stadt hinaus, wo die Natur auf Sie wartet.

Italiano :

Partendo dalla Prioria, questo facile percorso vi porta fuori dalla città, dove la natura vi aspetta.

Español : Les coteaux des Barteaux et les îles PR n°55

Partiendo del Priorato, esta ruta fácil le lleva fuera de la ciudad, donde le espera la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme