Les coteaux des Barteaux et les îles PR n°55 Saint-Germain-des-Fossés Allier

Les coteaux des Barteaux et les îles PR n°55
Les coteaux des Barteaux et les îles PR n°55 Face au Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés 03260 Saint-Germain-des-Fossés Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Au départ du Prieuré, ce parcours sans difficulté vous guide au dehors de la ville, là où la nature vous attend.
English : Les coteaux des Barteaux et les îles PR n°55
Leaving from the Priory, this easy route takes you out of the city, where nature awaits.
Deutsch : Les coteaux des Barteaux et les îles PR n°55
Ausgehend vom Priorat führt Sie diese unschwierige Strecke aus der Stadt hinaus, wo die Natur auf Sie wartet.
Italiano :
Partendo dalla Prioria, questo facile percorso vi porta fuori dalla città, dove la natura vi aspetta.
Español : Les coteaux des Barteaux et les îles PR n°55
Partiendo del Priorato, esta ruta fácil le lleva fuera de la ciudad, donde le espera la naturaleza.
