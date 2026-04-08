37ème Marche des Chouettes M.J.C. Saint-Germain-des-Fossés
37ème Marche des Chouettes M.J.C. Saint-Germain-des-Fossés samedi 23 mai 2026.
Saint-Germain-des-Fossés
37ème Marche des Chouettes
M.J.C. 16 Rue de Lapalisse Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Inscriptions le jour-même à la MJC
.
M.J.C. 16 Rue de Lapalisse Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 62 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Same-day registration at the MJC
L’événement 37ème Marche des Chouettes Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations