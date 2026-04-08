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37ème Marche des Chouettes M.J.C. Saint-Germain-des-Fossés

37ème Marche des Chouettes M.J.C. Saint-Germain-des-Fossés samedi 23 mai 2026.

Lieu : M.J.C.

Adresse : 16 Rue de Lapalisse

Ville : 03260 Saint-Germain-des-Fossés

Département : Allier

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Germain-des-Fossés

37ème Marche des Chouettes

M.J.C. 16 Rue de Lapalisse Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Inscriptions le jour-même à la MJC
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M.J.C. 16 Rue de Lapalisse Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 62 52 

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English :

Same-day registration at the MJC

L’événement 37ème Marche des Chouettes Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations

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