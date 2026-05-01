La Marche des Chouettes MJC Saint-Germain-des-Fossés

Saint-Germain-des-Fossés

La Marche des Chouettes

MJC 16 rue de Lapalisse Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Randonnée La Marche des Chouettes proposée par la MJC avec 2 parcours de 6 km et 13 km.

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MJC 16 rue de Lapalisse Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 62 52

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English :

La Marche des Chouettes hike proposed by the MJC, with 2 routes: 6 km and 13 km.

L’événement La Marche des Chouettes Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations