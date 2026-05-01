Soirée d’ouverture de la Base Nautique Chemin de l’Horloge Saint-Germain-des-Fossés

Saint-Germain-des-Fossés

Soirée d’ouverture de la Base Nautique

Chemin de l’Horloge Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Soirée d’ouverture de la Base Nautique avec animation musicale Patrick Fradin.

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Chemin de l’Horloge Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 45 46 34

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English :

Opening evening at the Base Nautique with musical entertainment by Patrick Fradin.

L’événement Soirée d’ouverture de la Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations