Le Roman des Musiques Polyphoniques Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés
Le Roman des Musiques Polyphoniques Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés jeudi 4 juin 2026.
Saint-Germain-des-Fossés
Le Roman des Musiques Polyphoniques
Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Ce festival, organisé par le conservatoire de Vichy-Communauté, réunira des prestations des élèves et enseignants des classes de harpe, clavecin, accordéon et guitare.
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Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr
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English :
Organized by the Conservatoire de Vichy-Communauté, the festival will feature performances by students and teachers of harp, harpsichord, accordion and guitar.
L’événement Le Roman des Musiques Polyphoniques Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations
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