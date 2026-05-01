Loto Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Loto Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 30 mai 2026.
Saint-Germain-des-Fossés
Loto
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Loto organisé par la M.J.C.
.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 62 52
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English :
Loto organized by the M.J.C.
L’événement Loto Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations
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