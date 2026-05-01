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Loto Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Loto Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place de la Libération

Adresse : Espace Culturel Fernand-Raynaud

Ville : 03260 Saint-Germain-des-Fossés

Département : Allier

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Saint-Germain-des-Fossés

Loto

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Loto organisé par la M.J.C.
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Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 62 52 

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English :

Loto organized by the M.J.C.

L’événement Loto Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations

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