Les Cuisiniers Hauts de Bienne Jura

Les Cuisiniers A pieds Facile

Les Cuisiniers Tancua, vers la Mairie 39400 Morbier Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3940.0 Tarif :

Le sentier des Cuisiniers longe le hameau de Tancua et intègre des points de vue sur la vallée de la Bienne ainsi qu’un site sonore (par temps calme) ; remarquez également pendant la Remontée, l’entrée du tunnel ferroviaire de Lézat au sud, long de 1742 m et percé entre 1906 et 1911.

https://www.jura-outdoor.com/trek/158

English :

The sentier des Cuisiniers runs alongside the hamlet of Tancua, with views over the Bienne valley and a sound site (on a calm day). Also noteworthy on the Remontée is the entrance to the 1742 m-long Lézat railway tunnel to the south, bored between 1906 and 1911.

Deutsch :

Der Kochpfad führt am Weiler Tancua vorbei und integriert Aussichtspunkte auf das Bielatal sowie eine Klangstelle (bei ruhigem Wetter); beachten Sie während des Aufstiegs auch den Eingang des 1742 m langen Lézat-Eisenbahntunnels im Süden, der zwischen 1906 und 1911 gebohrt wurde.

Italiano :

Il Sentier des Cuisiniers costeggia la frazione di Tancua e offre una vista sulla valle della Bienne e un sito sonoro (nelle giornate di calma). Da notare, durante la salita, l’ingresso del tunnel ferroviario di Lézat a sud, lungo 1742 m e scavato tra il 1906 e il 1911.

Español :

El sentier des Cuisiniers bordea la aldea de Tancua y ofrece vistas del valle de Bienne, así como un lugar sonoro (en un día tranquilo). También merece la pena destacar en la subida la entrada al túnel ferroviario de Lézat, al sur, de 1.742 m de longitud y perforado entre 1906 y 1911.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data