Les enquêtes de Anne Mésia Bellevaux Haute-Savoie
Les enquêtes de Anne Mésia Bellevaux Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Les enquêtes de Anne Mésia
Les enquêtes de Anne Mésia 19 Place de la Mairie 74470 Bellevaux Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un voyage dans le temps a vivre en famille.
Une appli, des défis, des réalités augmentées !
http://www.museesdebellevaux.fr/ +33 6 14 14 00 36
English : Anne Mésia’s investigations
A time travel experience for the whole family.
An app, challenges and augmented reality!
Deutsch :
Eine Reise durch die Zeit, die man mit der ganzen Familie erleben kann
Eine App, Herausforderungen, erweiterte Realitäten!
Italiano :
Un viaggio nel tempo per tutta la famiglia.
Un’app, sfide e realtà aumentata!
Español :
Un viaje en el tiempo para toda la familia
¡Una aplicación, retos, realidad aumentada!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme