Les enquêtes de Anne Mésia Bellevaux Haute-Savoie

Les enquêtes de Anne Mésia Bellevaux Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.

Les enquêtes de Anne Mésia

Les enquêtes de Anne Mésia 19 Place de la Mairie 74470 Bellevaux Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un voyage dans le temps a vivre en famille.
Une appli, des défis, des réalités augmentées !

http://www.museesdebellevaux.fr/   +33 6 14 14 00 36

English : Anne Mésia’s investigations

A time travel experience for the whole family.
An app, challenges and augmented reality!

Deutsch :

Eine Reise durch die Zeit, die man mit der ganzen Familie erleben kann
Eine App, Herausforderungen, erweiterte Realitäten!

Italiano :

Un viaggio nel tempo per tutta la famiglia.
Un’app, sfide e realtà aumentata!

Español :

Un viaje en el tiempo para toda la familia
¡Una aplicación, retos, realidad aumentada!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme