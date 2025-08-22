Les étangs des Balcons du Dauphiné Crémieu Isère

Les étangs des Balcons du Dauphiné

Les étangs des Balcons du Dauphiné 38460 Crémieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes

L’eau est omniprésente aux Balcons du Dauphiné. 280 étangs (la plupart sont privés) ont d’ailleurs été recensés. Entre étangs et marais, ce circuit vous permettra de découvrir une palette de ces lieux qui hébergent une faune et une flore remarquables.

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 80 19 59

English :

Water is omnipresent at the Balcons du Dauphiné. 280 ponds (most of them private) have been identified. Between ponds and marshes, this circuit will allow you to discover a range of these places that are home to a remarkable fauna and flora.

Deutsch :

Wasser ist in den Balcons du Dauphiné allgegenwärtig. 280 Teiche (die meisten davon sind privat) wurden übrigens gezählt. Auf diesem Rundweg zwischen Teichen und Sümpfen können Sie eine Reihe dieser Orte entdecken, die eine bemerkenswerte Fauna und Flora beherbergen.

Italiano :

L’acqua è onnipresente nei Balcons du Dauphiné. Sono stati identificati 280 stagni (la maggior parte dei quali privati). Tra stagni e paludi, questo circuito vi permetterà di scoprire una serie di questi luoghi che ospitano una fauna e una flora notevoli.

Español :

El agua está omnipresente en los Balcons du Dauphiné. Se han identificado 280 estanques (la mayoría privados). Entre estanques y marismas, este circuito le permitirá descubrir una serie de estos lugares que albergan una fauna y una flora notables.

