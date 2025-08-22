Parcours patrimonial de Crémieu Crémieu Isère

Parcours patrimonial de Crémieu

Parcours patrimonial de Crémieu Place de la Nation 38460 Crémieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

À moins d’une heure de Lyon, découvrez la cité médiévale de Crémieu, riche d’un patrimoine architectural authentique dont les premières traces remontent au XIIe siècle. De la halle médiévale au cloître des Augustins, l’histoire Crémolane s’offre à vous.

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 90 45 13

English : Crémieu heritage trail

Less than an hour from Lyon, discover the medieval town of Crémieu, with its rich architectural heritage dating back to the 12th century. From the medieval market hall to the Augustinian cloister, Crémieu’s history is yours to discover.

Deutsch :

Weniger als eine Stunde von Lyon entfernt entdecken Sie die mittelalterliche Stadt Crémieu, die reich an einem authentischen architektonischen Erbe ist, dessen erste Spuren bis ins 12. Von der mittelalterlichen Markthalle bis zum Augustinerkloster bietet sich Ihnen die Geschichte Crémouis an.

Italiano :

A meno di un’ora da Lione, scoprite la città medievale di Crémieu, con il suo ricco patrimonio architettonico risalente al XII secolo. Dalla sala del mercato medievale al chiostro degli Augustin, la storia di Crémieu è tutta da scoprire.

Español :

A menos de una hora de Lyon, descubra la ciudad medieval de Crémieu, cuyo rico patrimonio arquitectónico se remonta al siglo XII. Desde el mercado medieval hasta el claustro de los Agustinos, la historia de Crémieu está por descubrir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme