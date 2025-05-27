Les Fonds de Chailluz Besançon Doubs
Les Fonds de Chailluz Les Grandes Baraques 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7400.0 Tarif :
Le chemin des Plaines nous conduit à la limite entre forêt et prairie. Un ancien mur de pierre marque la limite historique du massif de Chailluz. Retour par le sentier Saint-Nicolas.
English :
The Chemin des Plaines leads us to the boundary between forest and meadow. An old stone wall marks the historical limit of the Chailluz massif. Return by the Saint-Nicolas path.
Deutsch :
Der Chemin des Plaines führt uns an die Grenze zwischen Wald und Wiese. Eine alte Steinmauer markiert die historische Grenze des Chailluz-Massivs. Rückkehr über den Pfad Saint-Nicolas.
Italiano :
Il Chemin des Plaines ci porta al confine tra foresta e prato. Un vecchio muro di pietra segna il limite storico del massiccio di Chailluz. Ritorno attraverso il sentiero di Saint-Nicolas.
Español :
El Chemin des Plaines nos conduce al límite entre el bosque y la pradera. Un antiguo muro de piedra marca el límite histórico del macizo de Chailluz. Regreso por el camino de Saint-Nicolas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data