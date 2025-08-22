Les Gentianes VTT- n°111 Hauts de Bienne Jura

Les Gentianes 111B En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Les Gentianes 111B Morbier Les Marais 39400 Morbier Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3880.0 Tarif :

Un itinéraire facile où vous pourrez admirer les paysages ouverts sur de grandes étendues, typiquement haut-jurassiens. Point d’intérêt à proximité La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) La plaine des Marais et le site du Glacier sont réputés pour leurs pistes de ski de fond l’hiver Station de ski alpin familiale Les Gentianes Ludy Park VTT (à coté du stade des Marais) Départ Stade des Marais Les Marais 37 route des Préhez 39 400 MORBIER

English :

An easy itinerary where you will be able to admire the open landscapes of the Haute-Jurassie. Nearby point of interest La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) The plain of Les Marais and the site of the Glacier are renowned for their cross-country ski trails in winter. Family ski resort Les Gentianes Ludy Park VTT (next to the Marais stadium) Departure Stade des Marais Les Marais 37 route des Préhez 39 400 MORBIER

Deutsch :

Eine leichte Route, auf der Sie die für das Hochjura typischen weiten, offenen Landschaften bewundern können. Sehenswürdigkeiten in der Nähe Die Käserei von Morbier-Grande -Rivière (königliche Straße) Die Ebene von Marais und der Standort des Gletschers sind für ihre Langlaufloipen im Winter bekannt Familienskistation Les Gentianes Ludy Park VTT (neben dem Stadion von Marais) Start: Stade des Marais Les Marais 37 route des Préhez 39 400 MORBIER

Italiano :

Un itinerario facile per ammirare gli ampi paesaggi della Haute-Jurassie. Punti di interesse nelle vicinanze La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) La piana del Marais e il sito del Ghiacciaio sono rinomati per le loro piste di sci di fondo in inverno Les Gentianes stazione sciistica familiare Ludy Park VTT (accanto allo stadio del Marais) Partenza: Stade des Marais Les Marais 37 route des Préhez 39 400 MORBIER

Español :

Un itinerario fácil donde podrá admirar los amplios paisajes abiertos, típicos de la Alta Jurásica. Puntos de interés cercanos La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) La llanura de Marais y el paraje del Glaciar son famosos por sus pistas de esquí de fondo en invierno La estación de esquí familiar de Les Gentianes Ludy Park VTT (junto al estadio de Marais) Salida: Stade des Marais Les Marais 37 route des Préhez 39 400 MORBIER

