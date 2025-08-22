Les Gorges de la Bienne VTT / VTTAE Hauts de Bienne Jura

Les Gorges de la Bienne VTT VTTAE En VTT assistance électrique Facile

Les Gorges de la Bienne VTT VTTAE Place Jean Jaurès 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 60800.0

Un voyage au cœur de l’eau… Un patrimoine géologique et naturel hors du commun, le long de la renommée ligne des Hirondelles. Longez les gorges profondes de la Bienne, ses forêts et falaises escarpées, surplombées de petits villages témoins de l’histoire géologique du massif.

https://randonature.parc-haut-jura.fr/vtt-vttae/les-gorges-de-la-bienne/ +33 3 84 33 08 73

English :

A journey to the heart of the water? An extraordinary geological and natural heritage, along the famous Swallow Line. Follow the deep gorges of the Bienne, its forests and steep cliffs, overhung by small villages witnessing the geological history of the massif.

Deutsch :

Eine Reise ins Herz des Wassers? Ein außergewöhnliches geologisches und natürliches Erbe entlang der berühmten Schwalbenlinie. Wandern Sie entlang der tiefen Schluchten der Biel, ihrer Wälder und steilen Klippen, über denen kleine Dörfer liegen, die von der geologischen Geschichte des Massivs zeugen.

Italiano :

Un viaggio nel cuore dell’acqua? Uno straordinario patrimonio geologico e naturale, lungo la famosa Linea delle Rondini. Seguite le profonde gole della Bienne, le sue foreste e le ripide scogliere, sovrastate da piccoli villaggi che testimoniano la storia geologica del massiccio.

Español :

Un viaje al corazón del agua? Un extraordinario patrimonio geológico y natural, a lo largo de la famosa Línea de las Golondrinas. Siga las profundas gargantas de la Bienne, sus bosques y abruptos acantilados, salpicados de pequeños pueblos testigos de la historia geológica del macizo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data