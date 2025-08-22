Les industries du Givonnais à cheval Givonne Ardennes

Les industries du Givonnais à cheval

Les industries du Givonnais à cheval 08200 Givonne Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 18000.0 Tarif :

C’est une ancienne usine comme en témoigne la présence d’étangs en amont de la bâtisse transformée peu après 1870 en maison de maître.Emprunter le chemin qui mène vers Givonne puis l’ancienne route jusqu’à Illy. Tout en haut, le point de vue de la forêt domaniale permet d’admirer la vallée de la Givonne vers l’amont. Prendre à droite vers le terrain de foot à Illy, passage vers une usine récente. Redescendre ensuite vers la vallée de la Givonne, en longeant le bois Talot. On arrive sur le Bouillonnais il s’agit du remblai d’une ancienne voie de chemin de fer qui fut construite entre 1903 et 1910 pour relier les vallées de la Meuse, de la Givonne et de la Semoy jusqu’en 1933.Remonter le Bouillonnais le long du ruisseau de la Hâtrelle jusqu’au lieu dit La Bacoulette , ancienne usine rénovée en maison d’habitation dans les années 1980. Quitter le tracé du Bouillonnais puis passer par l’ancien moulin de la Hâtrelle transformé en maison de campagne. Au carrefour, une maison forte qui faisait partie de la ligne Maginot est à l’abandon.Il faut ensuite revenir sur le Bouillonnais entre les deux viaducs. Environ 4km plus loin rejoindre la route forestière du Douaire qui descend jusqu’au ruisseau des dix frères avec une retenue d’eau récente et un escalier à truite. Suivre la rive gauche de ce ruisseau jusqu’à son confluent avec la Givonne au lieu-dit les Glaynées où se situe la première usine le long de la rivière.En continuant rive droite on observe d’autres vestiges d’usines (retenues d’eau, quelques ruines) jusqu’au château d’Olly. Remonter ensuite en forêt pour suivre la Givonne rive gauche. On peut alors voir successivement le Warcan, le Chataimont, la Jacquemotte et le Lamoir. Autant d’anciennes usines rénovées avec leurs retenues d’eau et leurs architectures caractéristiques.Merci à Mme Durand, Ferme équestre de la Chenaie et à Mme Stackler, Domaine des Prés Saint Rémy pour cette idée de circuit et son descriptif.Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif. Pour effectuer cette randonnée il est préférable de se munir de la carte IGN 1/25000 (série bleue) 3109 O Bouillon

http://www.ardennes.com/Portals/281/gps/industries-du-givonnais-google.zip

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It is an old factory as evidenced by the presence of ponds upstream of the building transformed shortly after 1870 into a mansion, take the road leading to Givonne and then the old road to Illy. At the very top, the viewpoint of the national forest allows you to admire the valley of the Givonne upstream. Turn right towards the football field in Illy, passing a recent factory. Then go down towards the Givonne valley, along the Talot wood. You arrive on the Bouillonnais , the embankment of an old railway line which was built between 1903 and 1910 to link the Meuse, Givonne and Semoy valleys until 1933. Go up the Bouillonnais along the Hâtrelle stream to the place called La Bacoulette , an old factory renovated into a house in the 1980s. Leave the Bouillonnais route and go through the old mill of La Hâtrelle, which has been transformed into a country house. At the crossroads, a fortified house that was part of the Maginot line is abandoned, then return to the Bouillonnais between the two viaducts. Approximately 4km further on, join the Douaire forest road which goes down to the ten brothers’ brook with a recent water reservoir and a trout staircase. Follow the left bank of this brook until its confluence with the Givonne at the place called les Glaynées where the first factory along the river is located. Continuing on the right bank, you can see other factory remains (water reservoirs, some ruins) until you reach the château d’Olly. Then go back up in the forest to follow the Givonne on the left bank. You can then see successively: the Warcan, the Chataimont, the Jacquemotte and the Lamoir. Thanks to Mrs Durand, Ferme équestre de la Chenaie and Mrs Stackler, Domaine des Prés Saint Rémy for this idea of a circuit and its description. The route of this circuit is given as an indication. To make this hike it is preferable to have the map IGN 1/25000 (blue series) 3109 O Bouillon

Deutsch :

Es handelt sich um eine ehemalige Fabrik, wie die Teiche oberhalb des Gebäudes, das kurz nach 1870 in ein Herrenhaus umgewandelt wurde, bezeugen.Nehmen Sie den Weg nach Givonne und dann die alte Straße bis Illy. Ganz oben befindet sich der Aussichtspunkt des Staatswaldes, von dem aus Sie das Tal des Flusses Givonne flussaufwärts bewundern können. Biegen Sie in Illy rechts zum Fußballplatz ab, vorbei an einer neuen Fabrik. Danach geht es wieder hinunter zum Givonne-Tal, am Bois Talot vorbei. Sie kommen auf den Bouillonnais , bei dem es sich um den Damm einer alten Eisenbahnstrecke handelt, die zwischen 1903 und 1910 gebaut wurde, um die Täler der Maas, der Givonne und der Semoy bis 1933 zu verbinden.Gehen Sie den Bouillonnais entlang des Bachs Hâtrelle bis zum Ort La Bacoulette hinauf, einer alten Fabrik, die in den 1980er Jahren zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. Verlassen Sie den Bouillonnais-Weg und gehen Sie dann an der ehemaligen Mühle von La Hâtrelle vorbei, die zu einem Landhaus umgebaut wurde. An der Kreuzung befindet sich ein verlassenes befestigtes Haus, das Teil der Maginot-Linie war, und Sie müssen zwischen den beiden Viadukten auf den Bouillonnais zurückkehren. Etwa 4 km weiter stoßen Sie auf die Forststraße von Douaire, die bis zum ruisseau des dix frères mit einem kürzlich angelegten Wasserspeicher und einer Forellentreppe hinunterführt. Folgen Sie dem linken Ufer dieses Baches bis zu seinem Zusammenfluss mit dem Givonne an der Stelle les Glaynées , wo sich die erste Fabrik entlang des Flusses befindet. Wenn Sie am rechten Ufer weitergehen, sehen Sie weitere Überreste von Fabriken (Wasserrückhaltebecken, einige Ruinen) bis zum Schloss von Olly. Danach steigen Sie durch den Wald hinauf und folgen dem Fluss Givonne am linken Ufer. Sie sehen nacheinander: den Warcan, den Chataimont, die Jacquemotte und den Lamoir. Vielen Dank an Frau Durand, Ferme équestre de la Chenaie und Frau Stackler, Domaine des Prés Saint Rémy für die Idee und die Beschreibung dieser Wanderung.Der Verlauf dieser Wanderung dient nur zur Orientierung. Für diese Wanderung sollten Sie die Karte IGN 1/25000 (blaue Serie) 3109 O Bouillon mitbringen

Italiano :

Si tratta di una vecchia fabbrica, come testimonia la presenza di stagni a monte dell’edificio, trasformato in villa poco dopo il 1870. In cima, il punto panoramico della foresta demaniale permette di ammirare la valle di Givonne a monte. Svoltate a destra verso il campo di calcio di Illy, superando una fabbrica recente. Poi si ridiscende nella valle di Givonne, lungo il bosco di Talot. Arriviamo al Bouillonnais , il terrapieno di una vecchia linea ferroviaria costruita tra il 1903 e il 1910 per collegare le valli della Mosa, della Givonne e del Semoy fino al 1933. Risaliamo il Bouillonnais lungo il torrente Hâtrelle fino al luogo noto come La Bacoulette , un’antica fabbrica ristrutturata in casa negli anni Ottanta. Lasciando il percorso del Bouillonnais, si passa davanti all’antico mulino di Hâtrelle, trasformato in casa di campagna. All’incrocio, una casa fortificata che faceva parte della linea Maginot è ora abbandonata, poi si ritorna al Bouillonnais tra i due viadotti. Dopo circa 4 km, si imbocca la strada forestale di Douaire che scende al ruisseau des dix frères con un recente bacino d’acqua e una scala per le trote. Seguite la riva sinistra di questo torrente fino alla sua confluenza con la Givonne nel luogo chiamato les Glaynées , dove si trova la prima fabbrica lungo il fiume. Risalite poi nel bosco per seguire la Givonne sulla riva sinistra. Si possono quindi vedere in successione: il Warcan, il Chataimont, il Jacquemotte e il Lamoir. Grazie a Mme Durand, Ferme équestre de la Chenaie e Mme Stackler, Domaine des Prés Saint Rémy per questa idea e descrizione. Per fare questa escursione, è preferibile avere la mappa IGN 1/25000 (serie blu) 3109 O Bouillon

Español :

Se trata de una antigua fábrica, como demuestra la presencia de estanques aguas arriba del edificio, que se transformó en una mansión poco después de 1870. En la cima, el mirador del bosque estatal permite admirar el valle de Givonne río arriba. Gire a la derecha hacia el campo de fútbol de Illy, pasando por una fábrica reciente. A continuación, baje al valle de Givonne, a lo largo del bosque de Talot. Llegamos al Bouillonnais , el terraplén de una antigua línea de ferrocarril que se construyó entre 1903 y 1910 para unir los valles del Mosa, el Givonne y el Semoy hasta 1933. Remontamos el Bouillonnais a lo largo del arroyo Hâtrelle hasta el lugar conocido como La Bacoulette , una antigua fábrica que fue renovada en una casa en los años 80. Deje la ruta del Bouillonnais y pase por el antiguo molino de Hâtrelle, convertido en casa de campo. En el cruce, una casa fortificada que formaba parte de la línea Maginot está ahora abandonada, para luego volver al Bouillonnais entre los dos viaductos. Unos 4 km más adelante, se une a la carretera forestal de Douaire que desciende hasta el ruisseau des dix frères con un depósito de agua reciente y una escalera para truchas. Siga la orilla izquierda de este arroyo hasta su confluencia con el Givonne en el lugar llamado les Glaynées donde se encuentra la primera fábrica a lo largo del río. A continuación, suba al bosque para seguir el Givonne por la orilla izquierda. A continuación, podrá ver sucesivamente: el Warcan, el Chataimont, el Jacquemotte y el Lamoir. Gracias a Mme Durand, Ferme équestre de la Chenaie y a Mme Stackler, Domaine des Prés Saint Rémy por esta idea y descripción del sendero. Para hacer esta caminata, es preferible tener el mapa IGN 1/25000 (serie azul) 3109 O Bouillon

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme