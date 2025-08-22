Site VTT du Pays Sedanais Givonne Ardennes
Par exemple 10,8 km 1 h. Niveau facile/moyen.A VTT · Situation Givonne à 5 km au nord-est de Sedan · Balisage sigle VTT · Source carte Site VTT du Pays Sedanais
English :
For example: 10.8 km 1 hr. Easy/medium level Situation: Givonne 5 km north-east of Sedan Markings: signpost VTT Source: map Site VTT du Pays Sedanais
Deutsch :
Zum Beispiel: 10,8 km 1 Stunde. Niveau leicht/mittel.A MTB Lage: Givonne 5 km nordöstlich von Sedan Markierung: Sigle VTT Quelle: Karte Site VTT du Pays Sedanais
Italiano :
Ad esempio: 10,8 km ? 1 h. Livello facile/medio Località: Givonne, 5 km a nord-est di Sedan Segnaletica: logo VTT Fonte: mappa del sito VTT del Paese Sedanese
Español :
Por ejemplo: ¿10,8 km? 1 h. Nivel fácil/medio Localización: Givonne, 5 km al noreste de Sedan Señalización: logotipo VTT Fuente: mapa del sitio VTT del País de Sedan
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme