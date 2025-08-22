Les Mille Pattes Randonnée en Nord-Touraine Sonzay Indre-et-Loire

Les Mille Pattes Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Les Mille Pattes Randonnée en Nord-Touraine Rue de l’Église 37360 Sonzay Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8300.0 Tarif :

Le circuit les Mille Pattes à Sonzay est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette balade, vous découvrirez le kiosque à musique et vous profiterez de différents points de vue remarquables sur la campagne environnante.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : Les Mille Pattes Hiking in Nord-Touraine

The Mille Pattes trail in Sonzay is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this walk, you’ll discover the bandstand and enjoy a number of remarkable views over the surrounding countryside.

Deutsch : Les Mille Pattes Wandern in Nord-Touraine

Der Rundweg Les Mille Pattes in Sonzay trägt das Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband). Während dieser Wanderung entdecken Sie den Musikpavillon und genießen verschiedene bemerkenswerte Aussichtspunkte auf die umliegende Landschaft.

Italiano :

Il sentiero dei Mille Pattes a Sonzay è stato approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Questa passeggiata permette di scoprire il palco della banda e di godere di una vista straordinaria sulla campagna circostante.

Español : Les Mille Pattes Senderismo en el Norte de Touraine

El sendero Mille Pattes de Sonzay ha sido homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este paseo, descubrirá el quiosco de música y disfrutará de unas vistas excepcionales de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire