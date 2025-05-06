Les montagnes d’Auger (variante) Auger-Saint-Vincent Oise

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

La diversité du relief donne à cette partie du Valois un intérêt tout particulier.

Au centre, un vaste plateau calcaire recouvert d’une glèbe lourde et féconde, propice à une agriculture riche, domine et vers le nord les nombreuses petites vallées des rus et ruisseaux qui rejoignent la vallée de l’Automne.

Au sud, ce sont des coteaux boisés aux noms évocateurs la Montagne de Rosières, le Bois des trois Chênes, la Montagne du Clos, le Mont Grézin…

English : Les montagnes d’Auger (variante)

The diversity of the relief makes this part of the Valois particularly interesting

In the centre, a vast limestone plateau covered with a heavy and fertile clod, favourable to rich agriculture, dominates and towards the north the numerous small valleys of the rus and streams that join the Autumn valley

To the south, there are wooded hillsides with evocative names: the Montagne de Rosières, the Bois des trois Chênes, the Montagne du Clos, the Mont Grézin..

Deutsch : Les montagnes d’Auger (variante)

Die Vielfalt des Reliefs verleiht diesem Teil des Valois einen ganz besonderen Reiz

In der Mitte dominiert ein großes Kalksteinplateau, das mit schwerem und fruchtbarem Lehm bedeckt ist, der eine reiche Landwirtschaft begünstigt, und im Norden die zahlreichen kleinen Täler der Rus und Bäche, die sich mit dem Tal der Automne verbinden

Im Süden befinden sich bewaldete Hänge mit klangvollen Namen: Montagne de Rosières, Bois des trois Chênes, Montagne du Clos, Mont Grézin..

Italiano :

La diversità dei rilievi conferisce a questa parte del Valois un interesse particolare

Al centro domina un vasto altopiano calcareo ricoperto da un pesante e fertile manto erboso, favorevole a una ricca agricoltura, e verso nord le numerose piccole valli dei torrenti e dei ruscelli che confluiscono nella valle dell’Automne

A sud, ci sono colline boscose dai nomi evocativi: la Montagne de Rosières, il Bois des trois Chênes, la Montagne du Clos, il Mont Grézin?

Español : Les montagnes d’Auger (variante)

La diversidad del relieve confiere a esta parte del Valois un interés particular

En el centro, domina una vasta meseta calcárea cubierta de una capa superior pesada y fértil, favorable a una rica agricultura, y hacia el norte los numerosos pequeños valles de los arroyos y riachuelos que se unen al valle del Automne

Al sur, hay laderas boscosas con nombres evocadores: la Montagne de Rosières, el Bois des trois Chênes, la Montagne du Clos, el Mont Grézin?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France