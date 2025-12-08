Les Pas Curieux de Vergigny Vergigny Yonne

Les Pas Curieux de Vergigny A pieds Facile

Les Pas Curieux de Vergigny 5 rue du Champ Rollet 89600 Vergigny Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8750.0 Tarif :

Un chemin et un jeu numérique créés par les élèves de CM1 de l’école de Vergigny pour faire découvrir leur village et sa forêt environnante au travers du thème des animaux.

Facile

https://yonne.ffrandonnee.fr/post/randos-dun-chemin-une-ecole/ +33 3 45 02 75 91

English :

A path and a digital game created by CM1 pupils from Vergigny school to help them discover their village and its surrounding forest through the theme of animals.

Deutsch :

Ein Pfad und ein digitales Spiel, die von den Viertklässlern der Schule Vergigny erstellt wurden, um ihr Dorf und den umliegenden Wald anhand des Themas Tiere zu entdecken.

Italiano :

Un percorso e un gioco digitale creato dagli alunni della CM1 della scuola di Vergigny per aiutarli a scoprire il loro villaggio e la foresta circostante attraverso il tema degli animali.

Español :

Un sendero y un juego digital creados por los alumnos de CM1 de la escuela de Vergigny para ayudarles a descubrir su pueblo y el bosque que lo rodea a través del tema de los animales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data