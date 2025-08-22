Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux Vergigny Yonne
Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux Vergigny Yonne vendredi 1 mai 2026.
Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux
Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux Bas-Rebourseaux 89600 Vergigny Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Deux observatoires attendent les visiteurs ainsi qu’un parcours de découverte.
https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bourgogne-franche-comte +33 3 86 42 93 47
English : Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux
Two observatories await visitors as well as a discovery trail.
Deutsch : Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux
Auf die Besucher warten zwei Observatorien sowie ein Entdeckungsparcours.
Italiano :
Due osservatori e un percorso di scoperta attendono i visitatori.
Español :
Dos observatorios esperan a los visitantes, así como un sendero de descubrimiento.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-26 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data