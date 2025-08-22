Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux Vergigny Yonne

Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux

Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux Bas-Rebourseaux 89600 Vergigny Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Deux observatoires attendent les visiteurs ainsi qu’un parcours de découverte.

https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bourgogne-franche-comte +33 3 86 42 93 47

English : Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux

Two observatories await visitors as well as a discovery trail.

Deutsch : Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux

Auf die Besucher warten zwei Observatorien sowie ein Entdeckungsparcours.

Italiano :

Due osservatori e un percorso di scoperta attendono i visitatori.

Español :

Dos observatorios esperan a los visitantes, así como un sendero de descubrimiento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-26 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data