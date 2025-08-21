Les Petits Souliers Randonnée en Nord-Touraine Sonzay Indre-et-Loire

Les Petits Souliers Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Les Petits Souliers Randonnée en Nord-Touraine Rue de l’Église 37360 Sonzay Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 4600.0 Tarif :

Le circuit les Petits Souliers à Sonzay est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette balade, vous découvrirez le verger de Mont-Gratté et vous croiserez une allée de tilleuls dont l’alignement

représente la voie seigneuriale entre le Château de la Motte et l’église.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : Les Petits Souliers Hiking in Nord-Touraine

The Les Petits Souliers trail in Sonzay is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this walk, you’ll discover the Mont-Gratté orchard and come across an avenue of lime trees

between the Château de la Motte and the church.

Deutsch : Les Petits Souliers Wandern in der Nord-Touraine

Der Rundweg Les Petits Souliers in Sonzay wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband) ausgezeichnet. Auf dieser Wanderung entdecken Sie den Obstgarten von Mont-Gratté und kommen an einer Lindenallee vorbei, deren Ausrichtung auf die Kirche hinweist

Italiano :

Il sentiero Les Petits Souliers di Sonzay è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa passeggiata, si scopre il frutteto di Mont-Gratté e si attraversa un viale di tigli il cui allineamento

tra il castello della Motte e la chiesa.

Español : Les Petits Souliers Senderismo en el Norte de Touraine

El sendero Les Petits Souliers de Sonzay está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante este paseo, descubrirá el huerto de Mont-Gratté y se encontrará con una avenida de tilos cuya alineación

entre el castillo de la Motte y la iglesia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire