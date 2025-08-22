Les portes de l’Oisans Livet-et-Gavet Isère

Les portes de l’Oisans

Les portes de l’Oisans 38220 Livet-et-Gavet Isère Auvergne-Rhône-Alpes

La vallée de la Basse Romanche, peu connue, au pied d’imposantes murailles traversées par la RD1091, mérite qu’on s’y intéresse.

+33 4 76 80 03 25

English : The gateway to Oisans

At the foot of imposing rockfaces crossed by the RD 1091 road, the little-known lower Romanche valley is worthy of interest.

Deutsch : Les portes de l’Oisans

Das wenig bekannte Tal der Basse Romanche am Fuße imposanter Mauern, die von der RD1091 durchquert werden, verdient es, dass man sich dafür interessiert.

Italiano :

La valle della Basse Romanche, poco conosciuta, ai piedi di imponenti pareti attraversate dalla RD1091, merita di essere esplorata.

Español : Les portes de l’Oisans

El valle de la Basse Romanche, poco conocido, al pie de imponentes murallas atravesadas por la RD1091, merece ser explorado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2018-08-30 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme