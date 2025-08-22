Parcours patrimonial Sur les pas de C-A Keller Livet-et-Gavet Isère

Parcours patrimonial Sur les pas de C-A Keller

Parcours patrimonial Sur les pas de C-A Keller Route des Alpes 38220 Livet-et-Gavet Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Un nouveau parcours pour plonger dans les prémices de l’industrie hydraulique à Livet. Sur les pas de Charles-Albert Keller Une déambulation en 12 étapes, de la centrale des Vernes, (monument historique) aux anciennes usines et bâtiments liés à Keller.

+33 4 76 68 42 00

English :

A new route to dive into the beginnings of the hydraulic industry in Livet. In the footsteps of Charles-Albert Keller A walk in 12 stages, from the Vernes power station (historical monument) to the old factories and buildings linked to Keller.

Deutsch :

Ein neuer Rundgang, um in die Anfänge der Wasserkraftindustrie in Livet einzutauchen. Sur les pas de Charles-Albert Keller Ein Spaziergang in 12 Etappen, vom Kraftwerk Les Vernes (historisches Denkmal) zu den alten Fabriken und Gebäuden, die mit Keller in Verbindung stehen.

Italiano :

Un nuovo percorso per immergersi negli inizi dell’industria idraulica del Livet. Sulle tracce di Charles-Albert Keller Una passeggiata in 12 tappe, dalla centrale elettrica di Vernes (monumento storico) alle vecchie fabbriche e agli edifici legati a Keller.

Español :

Una nueva ruta para sumergirse en los inicios de la industria hidráulica en Livet. Tras las huellas de Charles-Albert Keller Un paseo en 12 etapas, desde la central eléctrica de Vernes (monumento histórico) hasta las antiguas fábricas y edificios vinculados a Keller.

