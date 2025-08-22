Les Roches de Ham Torigny-les-Villes Manche

Les Roches de Ham

Les Roches de Ham 50160 Torigny-les-Villes Manche Normandie

Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :

Partez en balade au cœur de la vallée de la Vire et du bocage normand. Au fil de l’eau, sur la voie verte puis sur les hauteurs des Roches de Ham, vous dominerez un splendide panorama !

English : Les Roches de Ham

Go for a walk in the heart of the Vire valley and the Normandy bocage. Along the water, on the green way and then on the heights of the Roches de Ham, you will dominate a splendid panorama!

Deutsch :

Machen Sie einen Spaziergang im Herzen des Vire-Tals und der normannischen Bocage. Entlang des Wassers, auf dem grünen Weg und dann auf den Anhöhen von Roches de Ham beherrschen Sie ein herrliches Panorama!

Italiano :

Passeggiate nel cuore della valle della Vire e del bocage normanno. Lungo l’acqua, sulla greenway e poi sulle alture delle Roches de Ham, godrete di uno splendido panorama!

Español :

Pasee por el corazón del valle del Vire y el bocage normando. A lo largo del agua, en la vía verde y luego en las alturas de las Roches de Ham, ¡disfrutará de un espléndido panorama!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme