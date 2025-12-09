Les Roches Mouthe Doubs

Les Roches A pieds Difficile

Les Roches Mairie, Mouthe 25240 Mouthe Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8610.0 Tarif :

Sentier découverte des Pré Bois et alpages avec un point de restauration à l’auberge Chez Liadet à mi-parcours.

https://explore.doubs.fr/trek/230

English :

Discovery trail through the Pré Bois and mountain pastures, with a refreshment point at the Chez Liadet inn halfway along the route.

Deutsch :

Entdeckungspfad durch die Pré Bois und Almen mit einem Verpflegungspunkt in der Auberge Chez Liadet auf halber Strecke.

Italiano :

Percorso di scoperta attraverso il Pré Bois e gli alpeggi, con un punto di ristoro presso la locanda Chez Liadet a metà percorso.

Español :

Recorrido de descubrimiento por el Pré Bois y los pastos de montaña, con un punto de avituallamiento en la posada Chez Liadet a mitad de camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30