Les Seignots n° 4 Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Les Seignots n° 4 En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Les Seignots n° 4 Place de la Mairie, Longevilles-Mont-d’Or 25370 Longevilles-Mont-d’Or Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11850.0 Tarif :

Entre villages du Haut-Doubs et forêts d’altitude, une boucle courte mais rythmée.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/3854

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English :

Between Haut-Doubs villages and high-altitude forests, a short but rhythmic loop.

Deutsch :

Zwischen den Dörfern des Haut-Doubs und den hochgelegenen Wäldern verläuft eine kurze, aber rhythmische Schleife.

Italiano :

Tra i villaggi dell’Haut-Doubs e le foreste d’alta quota, questo è un anello breve ma veloce.

Español :

Entre los pueblos del Haut-Doubs y los bosques de gran altitud, se trata de un bucle corto pero de ritmo rápido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data