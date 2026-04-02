Les Seignots n° 4 Longevilles-Mont-d’Or Doubs
Les Seignots n° 4 Longevilles-Mont-d’Or Doubs vendredi 1 mai 2026.
Les Seignots n° 4 En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
Les Seignots n° 4 Place de la Mairie, Longevilles-Mont-d’Or 25370 Longevilles-Mont-d’Or Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11850.0 Tarif :
Entre villages du Haut-Doubs et forêts d’altitude, une boucle courte mais rythmée.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/3854
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Between Haut-Doubs villages and high-altitude forests, a short but rhythmic loop.
Deutsch :
Zwischen den Dörfern des Haut-Doubs und den hochgelegenen Wäldern verläuft eine kurze, aber rhythmische Schleife.
Italiano :
Tra i villaggi dell’Haut-Doubs e le foreste d’alta quota, questo è un anello breve ma veloce.
Español :
Entre los pueblos del Haut-Doubs y los bosques de gran altitud, se trata de un bucle corto pero de ritmo rápido.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data
À voir aussi à Longevilles-Mont-d'Or (Doubs)
- ESI Evasions Nordiques Longevilles-Mont-d’Or Doubs 1 mai 2026
- Le Mont d’Or Longevilles-Mont-d’Or Doubs 1 mai 2026
- Sentier du Lac aux Crêtes du Mont d’Or Longevilles-Mont-d’Or Doubs 1 mai 2026
- Randonnée des Chalets Longevilles-Mont-d’Or Doubs 1 mai 2026
- Autour du Morond et du Mont d’Or par les Crêtes Longevilles-Mont-d’Or Doubs 1 mai 2026