Les sentiers des vergers Charly Rhône

Les sentiers des vergers

Les sentiers des vergers Espace Maurice Dubernard 69390 Charly Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les parcours des hauts de Charly, de l’étang de Virieux ou du plateau, entre cultures fruitières ou maraîchères et témoins de l’architecture religieuse ou profane des siècles passés.

http://www.grandlyon.com/ +33 4 72 30 01 61

English :

Discover the routes of the heights of Charly, the pond of Virieux or the plateau, between fruit and vegetable growing and witnesses of the religious or secular architecture of the past centuries.

Deutsch :

Entdecken Sie die Strecken auf den Höhen von Charly, am Teich von Virieux oder auf dem Plateau, zwischen Obst- oder Gemüseanbau und Zeugen der religiösen oder profanen Architektur der vergangenen Jahrhunderte.

Italiano :

Scoprite i percorsi delle alture di Charly, dello stagno di Virieux o dell’altopiano, tra coltivazioni di frutta o ortaggi e testimonianze dell’architettura religiosa o laica dei secoli passati.

Español :

Descubra las rutas de las alturas de Charly, el estanque de Virieux o la meseta, entre cultivos de frutas o verduras y testigos de la arquitectura religiosa o secular de siglos pasados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme