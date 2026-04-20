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Concert celtique Charly

Concert celtique Charly

Concert celtique Charly vendredi 8 mai 2026.

Ville : 18350 Charly

Département : Cher

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Charly

Concert celtique

Charly Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Concert celtique par la chorale la Charliacoise
A l’entracte verre de l’amitié offert par la municipalité et pâtisseries.
12  .

Charly 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 7 60 25 99 70 

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English :

Celtic concert by the Charliacoise choir
At the interval, a glass of friendship offered by the municipality and pastries.

L’événement Concert celtique Charly a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Loire en Berry

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