Concert celtique Charly
Concert celtique Charly vendredi 8 mai 2026.
Charly
Concert celtique
Charly Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Concert celtique par la chorale la Charliacoise
A l’entracte verre de l’amitié offert par la municipalité et pâtisseries.
12 .
Charly 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 7 60 25 99 70
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English :
Celtic concert by the Charliacoise choir
At the interval, a glass of friendship offered by the municipality and pastries.
L’événement Concert celtique Charly a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Loire en Berry
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