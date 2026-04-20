Charly

Concert celtique

Charly Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Concert celtique par la chorale la Charliacoise

A l’entracte verre de l’amitié offert par la municipalité et pâtisseries.

12 .

Charly 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 7 60 25 99 70

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English :

Celtic concert by the Charliacoise choir

At the interval, a glass of friendship offered by the municipality and pastries.

L’événement Concert celtique Charly a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Loire en Berry