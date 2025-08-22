Les Sept Écluses d’Henri IV Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Les Sept Écluses d’Henri IV A pieds Facile

Les Sept Écluses d’Henri IV Rue Hugues Cosnier 89220 Rogny-les-Sept-Écluses Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée balisée N°72. Une toute autre façon de découvrir l’épopée de la construction du Canal de Briare ! Cette randonnée nous fait suivre une partie du système d’alimentation en eau de ce canal et revenir en suivant son ancien tracé à cet extraordinaire monument que l’on nomme aujourd’hui les Sept Écluses de Rogny. Rogny-les-Sept-Écluses est classé dans les villages Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté .

English :

Signposted walk N°72. A completely different way to discover the epic story of the construction of the Briare Canal! This hike takes us along part of the canal’s water supply system and back along its old route to the extraordinary monument we now call the Seven Locks of Rogny. Rogny-les-Sept-Écluses is one of the Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté villages.

Deutsch :

Markierte Wanderung N°72. Eine ganz andere Art, das Epos des Baus des Canal de Briare zu entdecken! Bei dieser Wanderung folgen wir einem Teil des Wasserversorgungssystems dieses Kanals und kehren entlang seiner alten Trasse zu diesem außergewöhnlichen Monument zurück, das man heute als die sieben Schleusen von Rogny bezeichnet. Rogny-les-Sept-Écluses ist als Dorf Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté klassifiziert.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°72. Un modo completamente diverso di scoprire l’epopea della costruzione del Canale di Briare! Questa passeggiata ci porta a percorrere una parte del sistema di approvvigionamento idrico del canale e a ripercorrere il suo vecchio tracciato fino allo straordinario monumento che oggi conosciamo come le Sette chiuse di Rogny. Rogny-les-Sept-Écluses è uno dei villaggi Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté .

Español :

Paseo señalizado n°72. Una forma completamente diferente de descubrir la épica historia de la construcción del Canal de Briare Este paseo nos lleva a lo largo de una parte del sistema de abastecimiento de agua del canal y por su antiguo trazado hasta el extraordinario monumento que hoy conocemos como las Siete Esclusas de Rogny. Rogny-les-Sept-Écluses forma parte de las Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté .

