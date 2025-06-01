Les trésors cachés du bocage Sancoins Cher

Au carrefour du Berry, du Bourbonnais et du Nivernais, un paysage de bocages et prairies vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir son patrimoine médiéval et industriel au détour des villages et de belles églises romanes.

English : Les trésors cachés du bocage

At the crossroads of Berry, Bourbonnais and Nivernais, wooded countryside and priories will entice you to discover their medieval and industrial heritage by visiting the Romanesque villages and beautiful churches.

Deutsch : Die versteckten Schätze der Bocage

Wo das Berry, das Bourbonnais und das Nivernais zusammentreffen, offenbart sich eine malerische Hecken- und Wiesenlandschaft. Erkunden Sie das zwischen Dörfern und hübschen romanischen Kirchen gelegene mittelalterliche und industrielle Kulturerbe.

Italiano :

All’incrocio tra le regioni del Berry, del Bourbonnais e del Nivernais, un paesaggio di campi coltivati e prati con siepi vi apre le porte e vi offre la possibilità di scoprire il suo patrimonio medievale e industriale, attraversando villaggi e splendide chiese romaniche.

Español :

En la encrucijada de las regiones de Berry, Bourbonnais y Nivernais, un paisaje de tierras de labranza con setos y prados le abre las puertas y le ofrece la posibilidad de descubrir su patrimonio medieval e industrial al pasar por pueblos y hermosas iglesias románicas.

