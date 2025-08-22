GR654 Sud La voie de Vézelay Sancoins Cher

GR654 Sud La voie de Vézelay Sancoins Cher
GR654 Sud La voie de Vézelay Sancoins Cher vendredi 1 mai 2026.
GR654 Sud La voie de Vézelay A pieds
GR654 Sud La voie de Vézelay 18600 Sancoins Cher Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 33600.0 Tarif :
Le GR® 654 traverse le territoire Loire en Berry, reliant Apremont-sur-Allier, Grossouvre, Sancoins, Augy-sur-Aubois et Neuilly-en-Dun. Ce tronçon du chemin de Saint-Jacques offre une belle diversité de paysages et de patrimoine, entre village classé, nature paisible et patrimoine industriel.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The GR® 654 crosses the Loire en Berry region, linking Apremont-sur-Allier, Grossouvre, Sancoins, Augy-sur-Aubois and Neuilly-en-Dun. This section of the Camino de Santiago offers a wide variety of landscapes and heritage, from listed villages to peaceful countryside and industrial heritage.
Deutsch :
Der GR® 654 verläuft durch das Gebiet Loire en Berry und verbindet Apremont-sur-Allier, Grossouvre, Sancoins, Augy-sur-Aubois und Neuilly-en-Dun. Dieser Abschnitt des Jakobswegs bietet eine schöne Vielfalt an Landschaften und Kulturerbe, zwischen denkmalgeschützten Dörfern, friedlicher Natur und Ind
Italiano :
Il GR® 654 attraversa la regione della Loira e del Berry, collegando Apremont-sur-Allier, Grossouvre, Sancoins, Augy-sur-Aubois e Neuilly-en-Dun. Questo tratto del Cammino di Santiago offre un’ampia varietà di paesaggi e patrimonio, dai villaggi tutelati alla tranquilla campagna e al patrimonio indu
Español :
El GR® 654 atraviesa la región de Loire en Berry, uniendo Apremont-sur-Allier, Grossouvre, Sancoins, Augy-sur-Aubois y Neuilly-en-Dun. Este tramo del Camino de Santiago ofrece una gran variedad de paisajes y de patrimonio, desde pueblos catalogados hasta tranquilas campiñas y patrimonio industrial.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-21 par SIT Centre-Val de Loire