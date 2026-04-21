Sancoins

Rencontre avec Richard Werly

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Rencontre dédicaces

La doctrine Maga de Donald Trump contre l’Europe ?

Réservation conseillée

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Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

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English :

Book signing

Donald Trump’s Maga doctrine against Europe?

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L’événement Rencontre avec Richard Werly Sancoins a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Loire en Berry