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Aprem ludique Sancoins

Aprem ludique Sancoins

Aprem ludique Sancoins mercredi 27 mai 2026.

Adresse : Place du Champ du Puits

Ville : 18600 Sancoins

Département : Cher

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Sancoins

Aprem ludique

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Une après-midi fun avec Nintendo Switch (Everybody 1-2-Switch) et casque VR !
À partir de 12 ans   .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71  bibliotheque@cc3p.fr

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English :

L’événement Aprem ludique Sancoins a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Loire en Berry

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