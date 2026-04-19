Aprem ludique Sancoins
Aprem ludique Sancoins mercredi 27 mai 2026.
Sancoins
Aprem ludique
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 17:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Une après-midi fun avec Nintendo Switch (Everybody 1-2-Switch) et casque VR !
À partir de 12 ans .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
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English :
L’événement Aprem ludique Sancoins a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Loire en Berry
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