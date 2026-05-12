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Le temps des petites histoires Sancoins

Le temps des petites histoires Sancoins

Le temps des petites histoires Sancoins mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Place du Champ du Puits

Ville : 18600 Sancoins

Département : Cher

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Sancoins

Le temps des petites histoires

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Pour les 0 à 3 ans
Réservation conseillée
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Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71  bibliotheque@cc3p.fr

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English :

For 0 to 3 year olds
Reservation recommended

L’événement Le temps des petites histoires Sancoins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry

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