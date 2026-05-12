Le temps des petites histoires Sancoins
Le temps des petites histoires Sancoins mercredi 10 juin 2026.
Sancoins
Le temps des petites histoires
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Pour les 0 à 3 ans
Réservation conseillée
.
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
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English :
For 0 to 3 year olds
Reservation recommended
L’événement Le temps des petites histoires Sancoins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry
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