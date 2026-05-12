Matinée ludique Sancoins
Matinée ludique Sancoins mercredi 24 juin 2026.
Sancoins
Matinée ludique
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24
La Médiathèque des 3 Provinces vous invite à une matinée jeux.
Un moment convivial autour de jeux de société pour tous les âges.
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Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
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English :
The Médiathèque des 3 Provinces invites you to a games morning.
A convivial moment with board games for all ages.
L’événement Matinée ludique Sancoins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry
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