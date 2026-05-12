Sancoins

Matinée ludique

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

La Médiathèque des 3 Provinces vous invite à une matinée jeux.

Un moment convivial autour de jeux de société pour tous les âges.

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Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

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English :

The Médiathèque des 3 Provinces invites you to a games morning.

A convivial moment with board games for all ages.

L’événement Matinée ludique Sancoins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry