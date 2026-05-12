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Le temps des Grandes histoires Sancoins

Le temps des Grandes histoires Sancoins

Le temps des Grandes histoires Sancoins samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place du Champ du Puits

Ville : 18600 Sancoins

Département : Cher

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Sancoins

Le temps des Grandes histoires

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Pour les plus de 4 ans.
Réservation conseillée
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Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71  bibliotheque@cc3p.fr

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English :

For children over 4.
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L’événement Le temps des Grandes histoires Sancoins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry

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