Conférence musicale Sancoins
Conférence musicale Sancoins samedi 6 juin 2026.
Sancoins
Conférence musicale
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Avec Anita FERMINE
Réservation conseillée
.
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Anita FERMINE
Reservations recommended
L’événement Conférence musicale Sancoins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry
À voir aussi à Sancoins (Cher)
- Rencontre avec Richard Werly Sancoins 16 mai 2026
- Le temps des Grandes histoires Sancoins 20 mai 2026
- Gratiféria Sancoins 20 mai 2026
- 4ème Fête des Jardins Sancoins 24 mai 2026
- Aprem ludique Sancoins 27 mai 2026