Sancoins

Conférence musicale

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Avec Anita FERMINE

Réservation conseillée

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Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

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English :

With Anita FERMINE

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L’événement Conférence musicale Sancoins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry