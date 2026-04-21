Sancoins

Conférence George Sand

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Conférence lecture à deux voix

George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle

Réservation conseillée

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Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

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English :

Conference two-voice reading

George Sand, a writer committed to her century

Reservations recommended

L’événement Conférence George Sand Sancoins a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Loire en Berry