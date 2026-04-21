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Conférence George Sand Sancoins

Conférence George Sand Sancoins

Conférence George Sand Sancoins samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place du Champ du Puits

Ville : 18600 Sancoins

Département : Cher

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Sancoins

Conférence George Sand

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Conférence lecture à deux voix
George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle
Réservation conseillée
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Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71  bibliotheque@cc3p.fr

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English :

Conference two-voice reading
George Sand, a writer committed to her century
Reservations recommended

L’événement Conférence George Sand Sancoins a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Loire en Berry

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