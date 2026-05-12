Sancoins

Jeux musicaux

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 17:00:00

fin : 2026-06-27 17:45:00

Date(s) :

2026-06-23

à l’occasion de la fête de la musique

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Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

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English :

on the occasion of the fête de la musique

L’événement Jeux musicaux Sancoins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry