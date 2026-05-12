Jeux musicaux Sancoins
Jeux musicaux Sancoins mardi 23 juin 2026.
Sancoins
Jeux musicaux
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 17:00:00
fin : 2026-06-27 17:45:00
Date(s) :
2026-06-23
à l’occasion de la fête de la musique
.
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
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English :
on the occasion of the fête de la musique
L’événement Jeux musicaux Sancoins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry
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