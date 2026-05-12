Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeux musicaux Sancoins

Jeux musicaux Sancoins

Jeux musicaux Sancoins mardi 23 juin 2026.

Adresse : Place du Champ du Puits

Ville : 18600 Sancoins

Département : Cher

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Sancoins

Jeux musicaux

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 17:00:00
fin : 2026-06-27 17:45:00

Date(s) :
2026-06-23

à l’occasion de la fête de la musique
  .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71  bibliotheque@cc3p.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

on the occasion of the fête de la musique

L’événement Jeux musicaux Sancoins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry

À voir aussi à Sancoins (Cher)