Les vignes de l’Empereur Bernouil Yonne

Vous rencontrerez ici les vignes de l’Appellation Bourgogne Tonnerre, et notamment les fameuses vignes de l’Empereur qui ont résisté à la crise du phylloxéra à la fin du 19ème siècle. Ce circuit vous conduira des plateaux calcaires à la vallée de l’Armançon et aux bords du Canal de Bourgogne.
English :
Here you’ll come across the vines of the Bourgogne Tonnerre Appellation, and in particular the famous vignes de l’Empereur which withstood the phylloxera crisis at the end of the 19th century. This tour takes you from the limestone plateaus to the Armançon valley and the banks of the Burgundy Canal.
Deutsch :
Hier treffen Sie auf die Weinberge der Appellation Bourgogne Tonnerre, insbesondere die berühmten Vignes de l’Empereur, die der Reblauskrise Ende des 19. Jahrhunderts widerstanden haben. Diese Tour führt Sie von den Kalksteinplateaus in das Tal des Armançon und an die Ufer des Canal de Bourgogne.
Italiano :
Qui incontrerete i vitigni della denominazione Bourgogne Tonnerre, in particolare i famosi vitigni dell’Imperatore, che hanno resistito alla crisi della fillossera alla fine del XIX secolo. Questo tour vi porterà dagli altopiani calcarei alla valle dell’Armançon e alle rive del Canale di Borgogna.
Español :
Aquí se encontrará con los viñedos de la denominación Borgoña Tonnerre y, en particular, con los famosos viñedos del Emperador, que resistieron a la crisis de la filoxera a finales del siglo XIX. Este recorrido le llevará desde las mesetas calcáreas hasta el valle de Armançon y las orillas del Canal de Borgoña.
