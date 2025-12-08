Les villas balnéaires Lion-sur-Mer Calvados

Les villas balnéaires

Les villas balnéaires 14780 Lion-sur-Mer Calvados Normandie

Durée : 30 Distance : 2400.0 Tarif :

Remontez le temps et contemplez l’architecture balnéaire du territoire en parcourant cette boucle.

http://www.caenlamer-tourisme.fr/ +33 2 31 27 14 14

English : Les villas balnéaires

Take a step back in time and contemplate the region’s seaside architecture on this loop.

Deutsch :

Drehen Sie die Zeit zurück und betrachten Sie auf diesem Rundweg die Bäderarchitektur der Region.

Italiano :

Fate un passo indietro nel tempo e contemplate l’architettura balneare della zona mentre percorrete questo anello.

Español :

Retroceda en el tiempo y contemple la arquitectura costera de la zona mientras recorre este bucle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme